Sport e Salute: Spadafora "in bocca al lupo a Cozzoli"

ROMA, 02 MAR - "In bocca al lupo a Vito Cozzoli. Oggi ho firmato la sua nomina a presidente di Sport e Salute. Sono certo che saprà dare la massima attenzione alla parte sociale del mondo dello sport, con l'obiettivo di garantirne l'accesso a tutti, anche alle fasce svantaggiate della popolazione". Così, su Facebook, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. "Questa scelta è dovuta anche alle sue doti di equilibrio e ponderazione: ora a lavoro,, in una nota, ci aspettano molte sfide da affrontare e superare insieme", conclude il ministro. (ANSA).