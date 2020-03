Champions: Aulas, con Juve pronti a giocare in campo neutro

ROMA, 02 MAR - "Alla fine deciderà l'Uefa sulla partita contro la Juventus: se dovessimo giocarla su un campo neutro, lo faremo". Lo ha detto Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus e alla luce degli sviluppi organizzativi legati al coronavirus, che sta interessando anche il mondo del calcio. Aulas ha spiegato che seguirà "l'evolversi della vicenda della squadra Under 23 della Juventus, che è stata messa in quarantena, visto che si è allenata anche con i professionisti. Vediamo cosa succederà. Attendo cosa dirà l'Uefa e spero arrivino buone notizie. Nel peggiore dei casi, se saremo chiamati a giocare su un campo neutro, siamo pronti a farlo". (ANSA).