Taekwondo: stop attività, Cito "Seguiamo indicazioni Governo"

ROMA, 02 MAR - Anche il taekwondo si ferma a causa dell'emergenza coronavirus. In una lettera aperta ad atleti e società, Angelo Cito, presidente della Federazione italiana taekwondo, spiega i motivi che hanno indotto la federazione a sospendere l'attività agonistica, compresi i campionati italiani di Genova, previsti dal 20 al 22 marzo. "Gli scienziati ci stanno indicando la strada giusta da seguire per affrontare al meglio questa emergenza - scrive Cito - tutti noi dobbiamo avere fiducia in loro e attenerci alle loro indicazioni per sconfiggere presto questo nemico. Tutti gli esperti ci invitano a non abbassare la guardia e a mettere in atto tutte le azioni utili a contenere al meglio la diffusione del virus". "Con le nuove disposizioni emanate a livello nazionale dal Dpcm del Governo, e quelle previste nelle varie ordinanze delle singole regioni, non ravvisando le condizioni per poter garantire il sereno svolgimento delle attività programmate, si dispone la sospensione dell'attività - spiega - al fine di limitare gli spostamenti e la probabilità di contaminazione tra le persone, compresi i Campionati italiani a Genova". La Federazione, inoltre, fissa il limite "dell'attività dei Comitati regionali, dove è possibile ancora organizzarla, alle sole associazione sportive della propria regione, e incentivare all'interno delle società sportive comportamenti utili a salvaguardare la salute degli associati". (ANSA).