Serie B: giudice squalifica per un turno 2 giocatori

- ROMA, 02 MAR - Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha inflitto un'ammenda di 2 mila euro alla Juve Stabia per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco, da parte dei suoi sostenitori. In relazione al posticipo di ieri sera fra Pescara e Ascoli ha squalificato per una giornata Ledian Memushaj (Pescara) - che è stato inoltre multato di 1.500 euro - e Andreaw Rayan Gravillon (Ascoli).