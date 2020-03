Il Tottenham di Mourinho a picco, Ancelotti frena

ROMA, 01 MAR - Ancora una sconfitta per il Tottenham (la terza di fila fra campionato e Champions), che si è arreso in casa al Wolverhampton per 3-2 nella 28/a giornata della Premier League. La squadra allenata da José Mourinho si è trovata per due volte in vantaggio, ma è stata raggiunta a ribaltata. Al 13' Bergwijn ha aperto le marcature per i padroni di casa, al 27' Doherty ha pareggiato, poi Aurier al 45' ha riportato avanti gli 'Spurs'. Jota al 12' della ripresa e Jimenez al 28' hanno regalato il successo alla compagine di Nuno Espirito Santo. Il Tottenham è settimo in classifica e attualmente fuori dalle coppe europee, il Woverhampton lo ha scavalcato al sesto posto con 42 lunghezze. L'Everton di Carlo Ancelotti non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa con il Manchester United: al gol di Calvert-Lewin dopoo 3' ha risposto Fernandes al 31'. La squadra di Liverpool è 11/a con 37 punti, i 'Red devils' sono quinti con 42, gli stessi dei Wolves. (ANSA).