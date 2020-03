Lipsia perde terreno dal Bayern, 1-1 col Leverkusen

ROMA, 01 MAR - Il Lipsia, dopo avere guidato la classifica della Bundesliga per diverse giornate, continua a perdere terreno dal Bayern Monaco, ieri vittorioso a per 6-0 nello stadio di Sinsheim contro l'Offenheim. La squadra allenata da Julian Nagelsmann è stata fermata in casa (1-1) dal Bayer Leverkusen, che era andato in vantaggio al 29' con Bailey. Ci ha pensato l'ex romanista Schick a pareggiare definitivamente i conti al 32'. Nell'altra sfida odierna Union Berlino e Wolfsburg hanno pareggiato 2-2, mentre Werder Brema-Eintracht Francoforte è stata rinviata. In classifica il Lipsia adesso ha un ritardo di 3 punti dai bavaresi, che guidano con 52 lunghezze. (ANSA).