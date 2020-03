Vela: Andrea Mura riparte con Vento di Sardegna

CAGLIARI, 01 MAR - Vento di Sardegna pronta a tornare in acqua. Il nuovo varo della barca che ha vinto la mitica traversata dell'Oceano Atlantico, la Route du Ruhm, è in programma sabato alle 10 al molo del Gruppo Grendi al Porto Industriale di Cagliari. È la scelta definitiva dello skipper Andrea Mura, ormai tornato alla vela a tempo pieno dopo la conclusione, un anno e mezzo fa, della avventura politica in Parlamento con il Movimento Cinquestelle. "Torniamo nel nostro ambiente naturale - si legge nel profilo Facebook di Vento di Sardegna - il mare, per avviare un progetto che vuole andare oltre il Mediterraneo, verso nuovi orizzonti e nuove avventure, promuovendo nel mondo il vessillo dei 4 Mori e la nostra terra". Tutti i segreti e i dettagli della nuova discesa in acqua di Vento di Sardegna saranno svelati sabato 7 marzo. (ANSA).