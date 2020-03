Coppa America: Luna Rossa torna in acqua dopo disalberamento

CAGLIARI, 01 MAR - Un mese di stop forzato, ma di grande lavoro, con il problema del disalberamento della barca. Ma ora Luna Rossa torna in pista per sfidare acqua e vento. E conta i giorni che mancano alla prima uscita ufficiale alle World Series di Cagliari dal 23 al 26 aprile. È stato un mese intenso - spiega la squadra - che ha visto il team lavorare senza sosta. Nel programma iniziale era stata prevista una pausa dagli allenamenti in acqua di due settimane, per consentire ai designer e allo shore team di mettere a punto alcune modifiche. Poi si sono aggiunti ulteriori giorni di lavoro per la riparazione dei danni riportati nel disalberamento di fine gennaio. Questa ultima settimana è stata molto impegnativa, tra load test e prove in acqua. Gli allenamenti sono ricominciati con condizioni di vento perfette, che hanno permesso al team di riprendere subito confidenza con la barca. "In questo mese - racconta Alessandro Franceschetti, membro del design team - abbiamo lavorato molto per mettere a punto degli importanti upgrade alla barca, di cui siamo molto soddisfatti. La barca e il team sono ormai in modalità 'race', pronti per affrontare le regate di fine aprile a Cagliari". (ANSA).