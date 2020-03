Sci: Brignone vince la Coppa del mondo di combinata

LA THUILE (AOSTA), 01 MAR - Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di combinata. L'azzurra ha ottenuto la matematica certezza del successo dopo l'annullamento della gara di La Thuile per troppa neve. Brignone resta in testa alla Coppa generale, ed è in corsa per quella di gigante, superG e parallelo Per una fitta nevicata nelle ultime ore, a La Thuile è' stata cancellata la terza ed ultima combinata della stagione 19/20 e la coppa di disciplina è' pertanto andata all'azzurra Federica Brignone che aveva vinto le prime due combinate stagionali ritrovandosi cosi' sola al comando con 200 punti contro i 125 della svizzera Wendy Holdener, l'unica teorica rivale. Lo scorso anno Brignone aveva chiuso al comando la classifica di combinata ma ci fu una sola gara e per questo la coppa non le venne assegnata. Quella vinta oggi è' così la prima coppa di disciplina conquistata in carriera da Brignone. (ANSA).