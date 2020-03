Calcio: Torino; Ansaldi, dobbiamo continuare la lotta

TORINO, 01 MAR - La sesta sconfitta consecutiva in campionato, che diventa la settima aggiungendola la partita persa ai supplementari contro il Milan in Coppa Italia, mette i brividi al Torino, sempre più vicino alla zona retrocessione. Dopo il ko di Napoli, ieri sera, Ansaldi cerca di scuotere l'ambiente: "Momento difficile per tutti.- scrive l'argentino su Instagram - Però i veri guerrieri sono quelli che dopo la battaglia alzano la testa e pensano nella prossima battaglia. Dobbiamo continuare la lotta, perché la faremo insieme... " (ANSA).