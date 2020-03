Ciclismo: Mondiali pista: Viviani 9/o nell'Omnium

BERLINO, 29 FEB - L'azzurro Elia Viviani si è piazzato al nono posto nella gara dell'Omnium dei Mondiali di ciclismo su pista. In questa specialità il 31enne veronese aveva vinto l'oro all'Olimpiade di Rio 2016 e quindi, anche se nel frattempo il 'format' è cambiato, non può essere soddisfatto per il risultato di oggi. "Non lo sono - ammette - perché speravo di più, però mi auguro che il lavoro fatto possa servirmi per il futuro (leggi Tokyo 2020 n.d.r.)". L'oro mondiale dell'Omnium di questa rassegna iridata di Berlino va al francese Benjamin Thomas con 158 punti, davanti all'olandese van Schip a 135 e al britannico Walls (117). Viviani è nono con 79 punti. (ANSA).