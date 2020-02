Tennis: Djokovic trionfa a Dubai, battuto greco Tsitsipas

ROMA, 29 FEB - Novak Djokovic ha vinto il torneo di Dubai battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas in due set col punteggio di 6-3 6-4. Per il serbo, n.1 del ranking Atp, si tratta del quinto titolo a Dubai e la ventunesima vittoria di fila: è la settima striscia più lunga in carriera. (ANSA).