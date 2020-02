Inzaghi "scudetto un sogno, lotteremo fino alla fine"

ROMA, 29 FEB - "Non avrei mai immaginato di essere primo dopo 26 giornate, so che alleno dei ragazzi di estremo valore. Abbiamo un grandissimo spogliatoio, di ragazzi che si vogliono bene e accettano le decisioni dell'allenatore, come accadeva nel periodo in cui c'era Eriksson. C'è la stessa atmosfera dell'anno dell'ultimo scudetto. Sogno una festa come quella del 2000″. Simone Inzaghi non nasconde l'entusiasmo dopo il 2-0 al Bologna: "E' un sogno, lotteremo fino alla fine. - aggiunge Inzaghi a Sky - Siamo in testa per merito nostro. Qualcun altro avrebbe voluto essere al posto nostro. Lo scudetto si decide in base alla costanza delle squadre, sperando di non perdere giocatori importanti nelle ultime partite. Ho la fortuna di avere giocatori disponibili anche non fra i titolari e quando giocano danno tutto in campo. Non ho pensato al rinvio di Juve-Inter". (ANSA).