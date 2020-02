Fonseca, per regolarità Serie A meglio tutti rinvii

ROMA, 29 FEB - "Le autorità competenti stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, e io mi fido. Poi c'è la questione legata alla regolarità sportiva. Per non avere dubbi penso sia giusto far giocare tutte le squadre a porte aperte o a porte chiuse o, al contrario, rinviare l'intera giornata di campionato, per garantire la regolarità del torneo". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sulle ultime decisioni prese in Serie A legate all'emergenza coronavirus. (ANSA).