Ter Stegen "Clasico è speciale, un privilegio giocarlo"

ROMA, 29 FEB - "Il 'Clasico' è una partita speciale per tutti, non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarlo; parliamo di una sfida unica, la più importante del mondo. Per noi è un privilegio essere tra i protagonisti di questo grande confronto. Godiamocelo e speriamo di far bene: sarebbe molto importante per noi". Così Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona, al canale ufficiale della Liga, parla della supersfida di domani nel Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I blaugrana si presenteranno nella capitale spagnola forti di un vantaggio di 2 punti nella classifica della Liga. I 'Blancos' di Zinedine Zidane hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Anche per riscattare la brutta sconfitta di mercoledì sera contro il Manchester City (2-1) nell'andata degli ottavi di Champions. (ANSA).