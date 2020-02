Golf: giallo Woods, costretto a saltare pure l'Arnold Palmer

ROMA, 29 FEB - Tornano a preoccupare le condizioni fisiche di Tiger Woods. Dopo l'Honda Classic, il campione californiano di golf salterà anche l'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour che si disputerà a Orlando dal 5 all'8 marzo. In Florida, sul percorso del Bay Hill Club & Lodge, con Francesco Molinari, campione in carica, ci saranno molti big del circuito mondiale (dal leader Rory McIlroy a Brooks Koepka), ma non Woods. Il suo agente, Mark Steinberg, ha confermato che, per il secondo anno consecutivo, 'The Big Cat' (nel 2019 fuori per un infortunio al collo) non sarà della partita. "Non è pronto". Questa la motivazione fornita dal suo entourage. Ancora un giallo sullo stato di salute dell'ex n.1 al mondo. Dietro al suo forfait ci sono nuovi problemi alla schiena, "ancora - sottolinea Steinberg - troppo rigida". Woods, nelle settimane scorse, ha spiegato che il suo obiettivo è focalizzato sul Masters Tournament (9-12 aprile) di Augusta ma prima, schiena permettendo, dovrebbe giocare il WGC-Dell Technologies Match Play ad Austin, in Texas, dal 25 al 29 marzo. (ANSA).