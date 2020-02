Nba: Milwaukee a valanga, Melli da 10 con New Orleans

ROMA, 29 FEB - La notte Nba ha proposto la sfida vinta nettamente da Milwaukee su un'Oklahoma City priva di Danilo Gallinari: Antetokounmpo ha fatto la differenza nel 133-86 finale. I padroni di casa hanno tenuto a riposo Khris Middleton, ma le 24 lunghezze di distacco nel primo tempo hanno tracciato un solco che si rivelerà fatale agli ospiti. Vince anche New Orleans - grazie anche a 10 punti di Nicolò Melli - in casa contro Cleveland (116-104), avvicinandosi così all'ottavo posto, non senza approfittare del successo di Sacramento a Memphis (104-101): per i padroni di casa è il quinto ko di fila. Successi di Miami (126-118 in casa su Dallas) e di Orlando (136-125, sempre in casa contro Minnesota), sconfitta a sorpresa invece per Toronto, che si è arreso sul proprio campo a Charlotte (99-96). Altri risultati: Phoenix-Detroit 111-113, Utah-Washington 129-119, Atlanta-Brooklyn 141-118 e Los Angeles Clippers-Denver 132-103. (ANSA).