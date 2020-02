Ciclismo: UAE Tour, dopo sospensione vittoria ad Adam Yates

ROMA, 28 FEB - In seguito alla decisione delle autorità locali competenti di annullare le ultime due tappe dell'UAE Tour di ciclismo, per via dei due casi di positività riscontrati in carovana, sono stati confermati i risultati finali maturati al termine della 5/a tappa disputata ieri. La decisione di non far disputare le tappe di oggi e di domani è stata adottata ai sensi dell'articolo 2.2.029 del regolamento della corsa a tappe. Pertanto, il britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) vince con il tempo di 20h35'04"; secondo lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), a 1'01"; terzo il kazako Alexey Lutsenko (Astana), a 1'33". Primo degli italiani Davide Formolo, ottavo, a 2'39". (ANSA).