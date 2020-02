Golf: Honda Classic, flop Koepka, male anche Fowler

ROMA, 28 FEB - Il flop di Brooks Koepka e Rickie Fowler, lo stop di Viktor Hovland e la leadership condivisa da Tom Lewis e Harris English. Delusioni e sorprese nel primo giro dell'Honda Classic, torneo del PGA Tour di golf. A Palm Beach Gardens (Florida) il vento e le difficoltà del PGA National (par 70), uno dei percorsi più complicati del massimo circuito continentale del green, hanno giocato brutti scherzi ai protagonisti della rassegna. Koepka, ex numero 1 mondiale (ora al terzo posto del world ranking), è 103/o (74, +4) dopo una manche caratterizzata da 3 birdie, due bogey, un doppio bogey e un triplo bogey. "Sto bene, non ho alcun problema al ginocchio. Penso di non aver giocato poi così male, sono stato sfortunato". Queste le dichiarazioni dell'americano al termine del primo round. Tra i big inizio da dimenticare anche per Fowler, 132/o con 76 (+6). Delude pure Hovland. Il norvegese, nuova stella del circuito e reduce dall'exploit nel Puerto Rico Open, è 138/o (77, +7) e a forte rischio eliminazione. Si ferma anche Keith Mitchell (campione uscente), 120/o con 75 (+5). E così a prendersi la scena sono stati Lewis e English, due tra gli outsider della competizione. L'inglese e lo statunitense guidano il leaderboard con uno score di 66 (-4) e vantano un colpo di vantaggio su un quintetto d'inseguitori composto, tra gli altri, da Lee Westwood (ex numero 1 al mondo), 3/o con 67 (-3). Tra i fuoriclasse del green buona classifica per l'irlandese Shane Lowry (vincitore dell'Open Championship 2019), 11/o con 69 (-1). Mentre Tommy Fleetwood è 23/o (70, par) come Gary Woodland (campione dell'ultimo US Open) e Ian Poulter. Qualche difficoltà di troppo anche per Justin Rose (oro ai Giochi di Rio 2016 e re della FedEx Cup 2018), solo 63/o (72, +2). Punteggi altissimi per i players, che hanno pagato non solo le difficoltà climatiche ma anche gli ostacoli di un percorso che non ammette errori. (ANSA).