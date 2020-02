Coronavirus:Verona-Cagliari e Toro-Parma si giocano l'11/3

ROMA, 27 FEB - Verona-Cagliari e Torino-Parma, rinviate per l'emergenza coronavirus, saranno recuperate mercoledì 11 marzo, mentre le date per i recuperi di Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo saranno resi noti successivamente: lo comunica la Lega di serie A che ha disposto anche la variazione di alcuni anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato. In particolare, Verona-Cagliari sarà disputata mercoledì 11 marzo alle 15, mentre Torino-Parma sarà giocata alle 18.30. Per quanto riguarda gli anticipi dell'8/a giornata di ritorno, Torino-Udinese si giocherà sabato 7 marzo alle ore 15 anziché lunedì 9 marzo ore 18.45, mentre Lecce-Milan si giocherà lunedì 9 marzo alle ore 20.45 anziché ore 21.00. Per quanto riguarda invece la 9/a giornata di ritorno, Brescia-Genoa si giocherà sabato 14 marzo alle ore 15.00 (anziché domenica 15 marzo ore 15.00), mentre Sassuolo-Verona si giocherà domenica 15 marzo alle ore 15.00 (anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00). (ANSA).