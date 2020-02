Europa League: 1-1 con il Gent, Roma agli ottavi

ROMA, 27 FEB - La Roma pareggia 1-1 in casa del Gent nel ritorno dei 16/1 di finale di Europa League e, grazie alla vittoria per 1-0 all'andata all'Olimpico, si qualifica per gli ottavi. I belgi sono andati in vantaggio al 25' con David ma solo 4' dopo Kluivert ha trovato la rete del pareggio, mettendosi quasi al sicuro. Nella ripresa la pressione del Gent non ha mai troppo impensierito Pau Lopez consentendo alla Roma il passaggio del turno. Domani il sorteggio per gli ottavi. (ANSA).