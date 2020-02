25 anni Milinkovic "Mille di queste vittorie"

ROMA, 27 FEB - "#Sergente ringrazia tutti per auguri. Mille di questi giorni e mille di quelle vittorie per l'armata BIANCOCELESTE". E' il messaggio pubblicato da Sergej Milinkovic-Savic che oggi festeggia 25 anni. L'account del centrocampista della Lazio, che ha deciso le sfide-scudetto contro Juventus e Inter, è stato sommerso da una valanga di messaggi da parte di compagni, avversari, tifosi e sportivi. Milinkovic-Savic ha pubblicato, a corredo del messaggio, anche un fotomontaggio che lo ritrae in divisa militare mentre passa fra i compagni che lo guardano con timore. L'atmosfera ricorda quella del film 'Ufficiale e gentiluomo'. (ANSA).