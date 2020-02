E.League: Fonseca, col Gent come se partissimo da 0-0

ROMA, 26 FEB - "Per noi è una partita importantissima, vogliamo passare". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. Una settimana fa, all'Olimpico, i giallorossi si sono imposti per 1-0. "Ma dobbiamo giocare come se il risultato fosse 0-0, con ambizione e coraggio - sottolinea il portoghese -. Dobbiamo concentrarci, anche perché in casa il Gent non ha mai perso in questa stagione e ha sempre segnato: in più avrà la motivazione di giocare davanti ai propri tifosi, sapendo che il risultato è aperto. Noi non dobbiamo pensare solo a difenderci, è importante fare gol. Vogliamo giocare nella metà campo offensiva domani". (ANSA).