N.1 mondiale medici sport, a oggi Giochi non a rischio

ROMA, 26 FEB - "L'ultima volta le Olimpiadi si sono fermate era per la Seconda guerra Mondiale. Se ragioniamo all'oggi, i Giochi di Tokyo 2020 si svolgeranno regolarmente". Cosi Fabio Pigozzi, presidente della federazione mondiale dei medici sportivi, fa il punto con l'ANSA dell'allarme coronavirus sulle prossime Olimpiadi. "Gli atleti si preoccupano, come chiunque - dice il professore italiano alla guida della Fims, in contatto costante col Cio - ma non ho sentito nessuno di loro che vuole rinunciare". (ANSA).