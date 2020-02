E.League: Gent; Thorup "siamo ambiziosi, vogliamo passare"

ROMA, 26 FEB - "Giochiamo per il club ma anche per tutto il Belgio perché è il momento di dimostrare che siamo pronti a passare ad un livello superiore". Il Gent di Jess Thorup sogna lo sgambetto alla Roma nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Per riuscirci la formazione belga deve ribaltare il ko per 1-0 subito all'Olimpico la scorsa settimana. "Siamo rimasti delusi dalla sconfitti all'andata perché abbiamo giocato molto bene senza però riuscire a fare gol. Questo vuol dire che siamo ambiziosi, abbiamo delle aspettative e vediamo delle possibilità di passare il turno - spiega il tecnico danese alla vigilia della sfida -. Sarà molto difficile, dovremo segnare e impedire alla Roma di farlo perché a quel punto dovremmo farne tre di reti. Ma siamo ben preparati, e mentalmente fiduciosi". (ANSA).