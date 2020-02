Lecce: Deiola, con l'Atalanta servirà gara perfetta

LECCE, 26 FEB - Arrivato dal Cagliari in prestito nel mercato di riparazione Alessandro Deiola, centrocampista del Lecce, è divenuto da subito elemento insostituibile nello scacchiere tattico di Fabio Liverani. "Nel settore giovanile del Cagliari - spiega - ho giocato in diversi ruoli, anche da centrale difensivo, disimpegnandomi anche come play. Sono un calciatore che si mette a disposizione delle esigenze dell'allenatore: nella squadra la concorrenza è tanta, nessuno ha il posto garantito, e tutti lottiamo per una maglia da titolare". Una striscia positiva di tre gare bruscamente interrotta con la scoppola rimediata all'Olimpico nell'ultimo turno: "Contro la Roma probabilmente abbiamo sbagliato l'approccio e commesso qualche errore di troppo - ammette Deiola -. E proprio da questi errori è necessario ripartire domenica prossima". E l'avversario di turno al Via del Mare è l'Atalanta di Gasperini, formazione da non far dormire sonni tranquilli. "E' tra le squadre più in forma del campionato, compagine che ha tanta qualità e mette in campo aggressività. Per venire a capo sarà necessario disputare una gara perfetta", conclude il centrocampista giallorosso. (ANSA).