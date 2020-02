Honda Classic con Koepka e Rose

ROMA, 26 FEB - Assenze eccellenti all'Honda Classic, torneo del PGA Tour di golf con montepremi da 7 milioni di dollari. A Palm Beach Gardens (27 febbraio - 1 marzo), in Florida, tra i primi 10 del world ranking scenderà in campo solo Brooks Koepka. L'ex re mondial del greene, scivolato ora in terza posizione, sarà l'uomo da battere. Tra i fenomeni anche Justin Rose - campione olimpico ai Giochi di Rio 2016 e vincitore della FedEx Cup 2018 - e Gary Woodland, dominus dell'ultimo Us Open. Tutti e tre campioni Major, godranno dei favori del pronostico negli Stati Uniti. In un evento che andrà in scena al PGA National GC, uno dei percorsi più difficili del massimo circuito americano ridisegnato, nel 1990, da Jack Nicklaus, l'Orso d'oro del golf. Tra i favoriti al titolo anche l'irlandese Shane Lowry e Louis Oosthuizen (altri due vincitori di un torneo del Grande Slam). E poi il britannico Tommy Fleetwood e Rickie Fowler, a segno nell'edizione 2017 del torneo. Ma in Florida i veterani del green dovranno guardarsi le spalle dagli attacchi delle nuove leve. Viktor Hovland, reduce dal primo trionfo in carriera sul PGA Tour nel Puerto Rico Open, sogna una una impresa per avvicinare la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020 e guadagnare punti fondamentali nella corsa alla Ryder Cup sponda Europa. Obiettivo focalizzato pure sull'americano Matthew Wolff e sul cileno Joaquin Niemann. Difende il titolo Keith Mitchell, abile nel 2019 a superare Koepka e Fowler e a festeggiare il primo acuto in carriera sul PGA Tour. Oltre al leader mondiale Rory McIlroy e allo spagnolo Jon Rahm (2/o), all'appello mancheranno, tra gli altri, anche Tiger Woods, Justin Thomas e Francesco Molinari.(ANSA).