Settebello azzurro all'Oman Open, assenti i big europei

ROMA, 26 FEB - Settebello azzurro all'Oman Open, torneo dell'European Tour di golf. A Muscat da domani a domenica a rappresentare l'Italia ci saranno Renato Paratore, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli. Chance importante per gli azzurri del green che, sul percorso dell'Al Mouj Golf, progettato da Greg Norman, potranno tentare il colpo grosso in un evento che non vede tra i protagonisti i big europei e mondiali. Tra i favoriti i sudafricano Brandon Stone e George Coetzee, il tedesco Martin Kaymer - tra i 12 giocatori di Ryder Cup in campo questa settimana - e il cinese Haotong Li. E ancora: i belgi Thomas Pieters, Thomas Detry e Nicolas Colsaerts. Senza dimenticare i fratelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, oltre ai francesi Alexander Levy e Benjamin Hebert e agli spagnoli Adri Arnaus, Jorge Campillo e Adrian Otaegui. Un ruolo decisivo lo svolgerà anche il fattore tempo. La kermesse, che mette in palio un montepremi di 1.750.000 dollari, nel 2019 fu sospesa per due volte a causa del maltempo, tra vento forte e tempeste di sabbia. Il titolo andò poi all'americano Kurt Kitayama, stavolta assente. Tra gli azzurri è sfida anche per il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il più in forma, dopo un inizio di stagione positivo, è Paratore. Il capitolino ha già sfiorato la vittoria col secondo posto nel Mauritius Open (lo scorso dicembre) e può inseguire il bis di successi sull'European Tour dopo l'exploit nel Nordea Masters 2017. (ANSA).