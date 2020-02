Tennis: C.Davis; anche Mager e Travaglia per Italia-Corea

ROMA, 25 FEB - Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Simone Bolelli sono i giocatori convocati da Corrado Barazzutti in vista del turno di qualificazione alle finali di Coppa Davis 2020 che il 6 e 7 marzo a Cagliari vedrà di fronte Italia e Corea del Sud. Per Mager e Travaglia si tratta della prima convocazione per la Coppa Davis, non c'è invece l'altoatesino Jannik Sinner Il capitano coreano Hee Sung Chung ha convocato invece Duckhee Lee, Ji Sung Nam, Yunseong Chung, Min-Kyu Song, Hong Chung. Venerdì 6 marzo sono in programma i primi due singolari, quindi sabato il doppio e a seguire gli altri due singolari con inizio alle ore 11. Le finali di Coppa Davis, sono in calendario dal 23 al 29 novembre alla Caja Magica di Madrid con 18 squadre al via suddivise in sei gironi. Già qualificate le semifinaliste della passata edizione (Spagna, Canada, Russia e Gran Bretagna) oltre a Serbia e Francia cui sono state assegnate due wild card. (ANSA).