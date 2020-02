Golf: festa Italia negli Usa, Zanusso sempre più decisiva

ROMA, 25 FEB - L'Italia del golf femminile festeggia un altro successo negli Stati Uniti. Nelle gare di College Usa Anna Zanusso cala il bis e dopo il Golfweek Conference Challenge (2019) vince anche il Westbrook Invitational. A Peoria, in Arizona, successo netto per la 19enne di Castelfranco Veneto (studentessa e giocatrice della University of Denver) che prima ha eguagliato il primato su un singolo round (parziale di 61, -11) nella Division I della NCAA e poi ha portato a casa il titolo superando, con un totale di 200 (-16) colpi, la concorrenza di Ellen Secor (Oklahoma), Kate Smith (Nebraska) e Ashley Gilliam (Mississippi State University), tutte 2/e con 203 (-13). "Strepitosa, aggressiva e competitiva". Con questi aggettivi Lindsay Kuhle, allenatrice della University of Denver, ha elogiato l'exploit della Zanusso, sempre più sorprendente negli Stati Uniti. Al primo anno negli Usa la golfista veneta continua a collezionare primati e successi. E ad aprile (1-4) sarà tra le protagoniste dell'Augusta National Women's Amateur Championship, il Masters in rosa. (ANSA).