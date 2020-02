++ Agnelli, scudetto? Della Lazio temo la spensieratezza ++

ROMA, 24 FEB - "Della Lazio temo la spensieratezza. Se riesce a traghettare marzo-aprile sarà per loro un grande vantaggio": così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, intervenuto a "Tutti convocati" su da Radio 24. "Ovviamente, questa spensieratezza può diventare anche un boomerang nel caso di qualche risultato negativo, considerando che ormai la qualificazione Champions per la Lazio è quasi fatta", ha aggiunto Agnelli. "Lazio e Inter hanno due filosofie diverse e due rose diverse: l'Inter non ha questa spensieratezza,con Conte si è caricata dell'obbligo di vincere". (ANSA).