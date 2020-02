Coronavirus: Samp, annullata oggi attività settore giovanile

GENOVA, 24 FEB - Per la giornata di oggi si ferma l'attività dell'Academy della Sampdoria, dunque stop all'attività del settore giovanile come ha spiegato il club ligure sul proprio sito ufficiale. "In considerazione dell'ordinanza ufficiale diramata dall'organo regionale competente relativa alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019, l'U.C. Sampdoria comunica che sono annullate tutte le attività sportive dell'Academy in programma nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio". (ANSA).