Ghirelli: "Lega Pro mette al primo posto la sicurezza"

ROMA, 24 FEB - "Governare l'emergenza in un momento estremamente delicato, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi. È quanto sta facendo la Lega Pro, che ha attivato dal primo momento anche una task-force interna, per tutto il giorno, formata dal segretario generale, Emanuele Paolucci, dal responsabile agonistica Tommaso Donati, da Gaia Simonetti dell'area comunicazione, dalla responsabile segreteria di presidenza, Anna Vezzani, e da Marco Michelin, che segue l'area social di Lega Pro. Lo scopo primario è il costante rapporto con i club". Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a RadioRai. "Non sottovalutiamo, né amplifichiamo - continua Ghirelli -: la situazione è monitorata, stando in stretto collegamento con le autorità preposte, a iniziare da Figc. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti i club di Lega Pro, per il supporto e la collaborazione che stanno prestando. Dimostrano grande consapevolezza e grande spirito di servizio, un patrimonio utile per il Paese e non solo per il calcio". (ANSA).