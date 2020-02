Coronavirus: Cio 'Tokyo 2020 sicura,si va avanti'

ROMA, 24 FEB - "I preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto". La posizione del Comitato olimpico internazionale sui Giochi in Giappone, nonostante l'emergenza coronavirus, rimane questa e viene ribadita da una dichiarazione appena diffusa. "Le contromisure contro le malattie infettive costituiscono una parte importante dei piani di Tokyo 2020 per ospitare dei Giochi Olimpici sicuri e protetti - è detto nella nota del Cio - Tokyo 2020 continuerà a collaborare con tutte le organizzazioni pertinenti che monitorano attentamente l'incidenza di malattie infettive e rivedrà le contromisure che potrebbero essere necessarie con tutte le organizzazioni pertinenti" (ANSA).