Golf: McIlroy come Faldo, il re del ranking è sempre lui

ROMA, 24 FEB - Rory McIlroy come Nick Faldo. Il 5/o posto nel WGC-Mexico ha permesso al nordirlandese di rimanere sul trono del golf mondiale con 9.4794 punti e di raggiungere nel mito Faldo, leggenda britannica che, come il collega, ha passato 97 settimane in cima al world ranking, terzo di sempre dietro solo a Greg Norman (331) e Tiger Woods (683). Ancora un riconoscimento per McIlroy, che ha respinto l'assalto di Jon Rahm. Lo spagnolo, con la medaglia di bronzo a Città del Messico, è volato al 2/o posto della classifica mondiale (8.6833), superando Brooks Koepka (ora 3/o con 8.6150), ma fallendo il sorpasso nei confronti di McIlroy. Nella Top 10 tanti i cambiamenti: Adam Scott (6.0639) supera Patrick Cantlay (6.0376) e si prende la 6/a piazza; con il trionfo nel WGC, Patrick Reed passa dalla 14/a all'8/a posizione (5.9311), declassando Webb Simpson (9/o con 5.8782) e Tiger Woods, 10/o con 5.8050. Perde ancora terreno Francesco Molinari, da 25/o a 26/o (3.6354). Che traguardo per Viktor Hovland: il norvegese, grazie al primo successo nel PGA Tour al Puerto Rico Open, passa dalla 102/a alla 60/a posizione (2.1057), superando perfino una leggenda come Phil Mickelson, 62/o con 2.0998 punti. (ANSA).