Basket: Nba, Gallinari stravince il derby contro Belinelli

ROMA, 24 FEB - La notte dell'Nba regala il derby italiano fra gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, che realizza 12 punti, e i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che di punti ne garantisce 13. Finisce 131-103 per i Thunder che così conquistano la 12/a vittoria nelle ultime 15 partite di campionato. Nicolò Melli pareggia il massimo in carriera da 20 punti, con 6 triple, nel successo dei New Orleans Pelicans in trasferta per 115-101 contro i Golden State Warriors. Bene anche i Toronto Raptors che strapazzano gli Indiana Pacers, imponendosi per 127-81; sconfitta in trasferta per i Washington Wizards (126-117) contro i Chicago Bulls, malgrado i 53 punti di Bradley Beal. Altri risultati: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 128-116, Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 107-104 e Los Angeles Lakers-Boston Celtics 114-112. (ANSA).