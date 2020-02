Pallavolo: Coppa Italia; 3-2 a Trentino,Civitanova in finale

ROMA, 22 FEB - La corsa dell'Itas Trentino nella Coppa Italia di pallavolo si ferma in semifinale. A sbarrare la strada alla compagine di coach Lorenzetti è stata la Lube Civitanova, che nel match giocato all'Unipol Arena di Bolognasi è imposta per 3-2 ((15-25, 20-25, 25-16, 25-21, 15-12) dopo due ore e un quarto di gioco. Per vincere la Lube campione del mondo per club ha dovuto attingere a tutte le proprie energie e capacità: Trentino infatti ha venduto cara la pelle, sorprendendo inizialmente gli avversari. Con un ottimo approccio alla partita, fatto di grande intensità in fase di break point e efficace capacità realizzativa a rete, l'Itas era stata capace di portarsi avanti 2-0. Spalle al muro, Civitanova ha replicato nella seconda metà, trascinata da Simon e Rychlicki, ottenendo i punti del pareggio e poi trovando lo spunto decisivo nel tie break. (ANSA).