Rugby: 6 Nazioni;Italia ancora a zero, Scozia ne fa 17

ROMA, 22 FEB - L a Scozia ha battuto l'Italia 17-0 in una partita della terza giornata del 6 Nazioni. Per l'Italrugby, che non aveva segnato punti anche nel match del primo turno contro il Galles, è la 25/a sconfitta consecutiva nel torneo, dove non vince dal febbraio del 2015. E visto che i prossimi due impegni saranno contro Irlanda e Inghilterra, per l'Italia (a meno di clamorose sorprese) sarà un altro 'cucchiaio di legno', il quinto di seguito. (ANSA).