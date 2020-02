Moto: test; un'Aprilia davanti a tutti a metà giornata

ROMA, 22 FEB - C'è una Aprilia, con in sella Aleix Espargarò, davanti a tutti nella lista dei tempi a metà delle otto ore previste oggi per i test della MotoGp sul circuito di Losail, in Qatar, che ospiterà la prima gara della prossima stagione. Con il tempo di 1'55''337, il pilota spagnolo precede di 50 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales e le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Nono posto provvisorio per Valentino Rossi. (ANSA).