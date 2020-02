Inter: Conte, difficile preparare la partita in un solo giorno

MILANO, 22 FEB - "Avendo giocato giovedì sera diventa difficile, si ha un solo giorno per preparare la partita. Dobbiamo abituarci a questo tipo di situazione". Lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, avversario in difficoltà ma da non sottovalutare. "E' una squadra in salute nonostante ultima sconfitta che può far sembrare non ci fosse stata partita - spiega Conte - ma in realtà è una squadra viva, con un allenatore di grande esperienza come Claudio Ranieri e con giocatori come Fabio Quagliarella che sorprende ogni anno per qualità e spessore umano". Conte non si sbilancia sulla formazione ma racconta che Brozovic e Bastoni, non disponibili in Europa League, si sono allenati ieri con la squadra: "Oggi cercheremo di capire quale è la situazione". (ANSA).