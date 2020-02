Fonseca: "Sono il primo a credere nella Champions"

ROMA, 22 FEB - "Kolarov domani sarà in campo, per la partita contro il Lecce le sue caratteristiche sono importanti. Ha avuto qualche problema rispetto ai compagni, ma è migliorato nell'ultima partita. Sono il primo a credere che sia possibile giocare la prossima Champions e devo essere il primo a tasmettere questa mia convinzione ai giocatori". Così Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Lecce. "Mancini? Non ha giocato, ritornerà in squadra quando io penserò di averne bisogno. Penso che Smalling e Fazio abbiamo disputato una buona partita, Mancini è un buonissimo giocatore per me, perchè lavora da grande professionista", conclude l'allenatore dei giallorossi capitolini. (ANSA).