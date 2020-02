Calcio: Longo suona la carica "Toro feroce contro il Parma"

TORINO, 22 FEB - "I giocatori vogliono uscire in fretta da questo momento ma per farlo bisogna soffrire, portare in campo la rabbia: spero che contro il Parma il nostro atteggiamento sia feroce". Moreno Longo carica l'ambiente e la squadra dopo le due sconfitte in altrettante partite sulla panchina del Torino: alla vigilia della sfida casalinga con il Parma il tecnico subentrato a Mazzari chiede una prestazione di carattere per fare decollare la nuova gestione tecnica. "I miglioramenti si sono stati - spiega -, soprattutto dal punto di vista della compattezza e del lavoro di squadra. Il Parma è una squadra che ha saputo cambiare volto, l'ho seguito molto in questi mesi e oggi non è più soltanto ripartenze, ma sa cosa fare anche quando ha la palla". (ANSA).