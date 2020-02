Doping: Mondiali biathlon; controlli in hotel squadra russa

MOSCA, 22 FEB - Perquisizioni sono state effettuate questa mattina nell'albergo in cui alloggiano i membri della squadra russa di biathlon, impegnata nei mondiali di Anterselva (Bolzano): lo riferisce il presidente della Federazione di biathlon russa, Vladimir Drachev. Le perquisizioni sono state effettuate dal Nas di Trento su ordine della procura di Bolzano per un sospetto di doping e riguardano l'atleta Aleksandr Loginov. Loginov ha già scontato una squalifica di due anni dal 2014 al 2016 per l'uso di Epo. Sabato scorso ha vinto la gara a inseguimento ai Mondiali e oggi dovrebbe partecipare alla staffetta con la squadra russa. Secondo Drachev, la ricerca riguarderebbe anche il fatto che l'allenatore personale di Loginov, Aleksandr Kasperovich, che avrebbe usato l'accredito di un'altra persona. (ANSA).