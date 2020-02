Fabian Ruiz fa faville e il Real Madrid lo segue

ROMA, 22 FEB - La prodezza di ieri sera al Rigamonti di Brescia confezionata da Fabian Ruiz ha fatto il giro del mondo e verrà riferita dagli emissari del Real Madrid, che ieri sera si sono scomodati per vedere all'opera il centrocampista spagnolo, autore del fantastico gol del 2-1. Il giocatore, come riferisce il quoditiano As, da mesi è nel mirino del club più titolato del mondo, il cui obiettivo è di ringiovanire il centrocampo nel prossimo calciomercato estivo. Il nome in cima alla lista, e dopo il gol di ieri sera a Brescia lo sarà ancora di più, è proprio quello di Fabian Ruiz, giocatore molto gradito all'allenatore Zinedine Zidane. Il contratto che lega il centrocampista al Napoli scadrà nel 2023, ma potrebbe arrivare il rinnovo, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni. La trattativa fra il clan del giocatore e il club partenopeo si è arenata, tuttavia il cartellino di Fabian Ruiz potrebbe essere valutato non meno di 80 milioni. Il giocatore è seguito anche dal Barcellona, come conferma la presenza del ds Eric Abidal in Lecce-Napoli. (ANSA).