Rugby:6 Nazioni;Bigi "ora più fiducia, al meglio con Scozia"

ROMA, 21 FEB - Terza gara del Sei Nazioni, due sconfitte all'attivo e ora la voglia di evitare l'ennesima figuraccia. All'Olimpico l'Italia del rugby scende in campo contro la Scozia: prima partita in casa dopo i ko con Galles e Francia e il capitano azzurro Luca Bigi carica la squadra in vista del match. "Questa partita l'abbiamo preparata bene come del resto le altre - le sue parole - e scenderemo in campo per vincere. Abbiamo preso fiducia rispetto all'inizio e con due giornate in più di lavoro la preparazione è andata per il meglio". "Abbiamo studiato la Scozia e ci aspettiamo un gioco veloce da parte loro - ha aggiunto Bigi -. Nelle scorse due partite siamo stati sfortunati e cose dettate dagli episodi. Sappiamo cosa ci aspetta: hanno individualità molto importanti e vorranno metterci sotto pressione nel contrattacco. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro: questa settimana è stata molto positiva e vogliamo centrare una vittoria domani". Il tifo sarà una spinta in più. "Scenderemo in campo davanti al nostro pubblico, alle nostre famiglie in uno stadio pieno. L'emozione sarà tanta e dovremo essere bravi a gestire tutti i momenti. Sarà importante reagire ad ogni situazione nel miglior modo ed essere performanti - sottolinea il tallonatore azzurro -. Crediamo in quello che stiamo facendo. Si sta creando consapevolezza e abbiamo fiducia nel nostro lavoro" (ANSA).