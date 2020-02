F1: Vettel si ferma in pista durante le prove al Montmelò

ROMA, 21 FEB - Problemi da verificare per la Ferrari SF1000 nelle prove in corso sulla pista spagnola del Montmelò. Il pilota tedesco è stato costretto a fermarsi all'esterno della curva 12. Dalle immagini è sembrato che la vettura abbia perso potenza sul rettilineo opposto, che porta alla curva 10. Già da alcuni giri, tuttavia, la Ferrari stava procedendo piuttosto lentamente. L'imprevisto ha costretto a interrompere le prove che sono riprese dopo che il mezzo è stato spostato dalla pista con l'ausilio di un carro attrezzi. Al momento dello stop, l'olandese Max Verstappen, con la sua Red Bull, aveva il miglior tempo in 1'17"636. Successivamente, però, Valtteri Bottas, con la Mercedes, ha firmato un eccezionale 1'16"863, montando gomma media. (ANSA).