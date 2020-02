Classifica Fifa: Belgio rimane primo, Italia è 13/a

ROMA, 20 FEB - Nessun cambiamento di rilievo nella classifica Fifa diffusa oggi, come sempre patrocinata da Coca Cola, con l'Italia che resta in 13/a posizione in un ranking dove al primo posto c'è ancora il Belgio davanti a Francia e Brasile. Sono state solo 15 le amichevoli disputate rispetto all'ultima graduatoria pubblicata a dicembre e soltanto tre i movimenti nella Top 50: hanno perso una posizione Galles (23/o), prossimo rivale degli azzurri nel girone di Euro 2020, e Paraguay (41/o), mentre è salito di un gradino il Ghana (46/o). I maggiori progressi rispetto all'ultimo ranking sono stati fatti dalla Palestina, che è al 103/o posto e ha guadagnato tre posizioni. Queste le prime posizioni della classifica Fifa di oggi: 1) Belgio 1765 punti 2) Francia 1733 punti 3) Brasile 1712 punti 4) Inghilterra 1661 punti 5) Uruguay 1645 punti 6) Croazia 1642 punti 7) Portogallo 1639 punti 8) Spagna 1636 punti 9) Argentina 1623 punti 10) Colombia 1622 punti 11) Messico 1621 punti 12) Svizzera 1608 punti 13) Italia 1607 punti 14) Olanda 1604 punti 15) Germania 1602 punti (ANSA).