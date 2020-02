Napoli per l'Europa, Brescia per la salvezza

ROMA, 20 FEB - La 25/a giornata di Serie A si apre con l'anticipo Brescia-Napoli: un match fondamentale in chiave salvezza per i padroni di casa, per rientrare nel giro europeo per i campani. Se Le Rondinelle non vincono da più di due mesi, la squadra di Gattuso invece arrivaal Rigamonti con una striscia di 3 vittorie consecutive e hanno il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint a favore: il successo del Napoli si gioca infatti a 1.55, 6 volte la posta per il Brescia, il pareggio è offerto a 4.25. Pochi dubbi tra gli scommettitori, il 91% ha scelto di puntare sulla vittoria dei partenopei. Occhi puntati su Allan che, dopo essere stato escluso da Gattuso dalla trasferta di Cagliari per motivi disciplinari, sembra riprendersi il posto tra i titolari e il suo rientro in campo potrebbe essere combinato a un gol. L'ipotesi si gioca a 6.50. Mertens, che ha siglato la sua rete numero 120 con la maglia azzurra, portandosi a -1 dal record di gol della storia del Napoli detenuto da Marek Hamsik, ha nel mirino quel record e potrebbe eguagliarlo proprio contro il Brescia con un gol, dato a 2.25, o persino superarlo con una doppietta ipotesi a 8.00. Il Brescia si affida a Mario Balotelli, schierato come unica punta. Super Mario proverà a ripetersi dopo la rete segnata nel match di andata, un altro suo gol al Napoli si gioca a 3.50. (ANSA).