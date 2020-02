Napoli: Gattuso "Ospina o Meret? Non aziendalista,faccio scelte"

NAPOLI, 20 FEB - "Faccio delle scelte. Non sono aziendalista". Così Rino Gattuso ha risposto a una domanda sul dualismo che si è creato nel Napoli fra i portieri Meret e Ospina, quest'ultimo sempre più preferito al primo nella valutazione del tecnico. "Devo riuscire - dice l'allenatore del Napoli - a mettere in campo i giocatori giusti. Le scelte le faccio in base a quello che vedo. Le partite si vedono durante la settimana". (ANSA).