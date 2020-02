ROMA, 20 FEB - A Jon Rahm il "Seve Ballesteros Award". I golfisti dell'European Tour hanno incoronato lo spagnolo come miglior giocatore 2019 sul massimo circuito europeo. A consegnare il piatto d'argento - in Messico dove oggi comincerà il WGC-Championship - al numero 3 mondiale è stato Francesco Molinari, vincitore del premio nel 2018. "Ricevere questo riconoscimento - la gioia di Rahm - per me è davvero qualcosa di unico e inspiegabile. Ballesteros ha scritto pagine memorabili di questo sport e per tutti gli spagnoli rappresenta ancora oggi un modello da seguire. Essere selezionato come 'best player' sull'Eurotour grazie ai voti dei miei colleghi certifica davvero l'aver tagliato un bel traguardo". "Il 2019 di Rahm è stato straordinario - è invece il parere di 'Chicco' Molinari -. Non sarei sorpreso se dovesse diventare presto il nuovo leader mondiale. Già questa settimana avrà una possibilità ma è giovanissimo e ha tanto tempo per coronare tutti i suoi sogni. Di lui sentiremo parlare a lungo". I trionfi conseguiti la scorsa stagione (Dubai Duty Free, Open di Spagna, Dp World Tour, Race to Dubai ed European Tour Golfer of the year) dal 25enne di Barrika hanno ottenuto il giusto riconoscimento. (ANSA).